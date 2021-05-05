華航園區諾富特飯店成為防疫破口，華航昨晚已發通知給機組員，表示居家檢疫時間將從現行的「3＋11」改為「5＋9」，引起機組員反彈。對於該份通知，華航不願證實，僅強調一切說法以中央流行疫情指揮中心為準。

(中時 )