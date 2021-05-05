疫情擴大 華航機組員即日起居檢延長至5天 13:342021/05/05 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航、諾富特染疫案持續擴大，華航機組員即日幾延長居檢天數。（圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航園區諾富特飯店成為防疫破口，華航昨晚已發通知給機組員，表示居家檢疫時間將從現行的「3＋11」改為「5＋9」，引起機組員反彈。對於該份通知，華航不願證實，僅強調一切說法以中央流行疫情指揮中心為準。 星宇機師和華航確診機師餐敘 公司回應了 進入社區第一級感染 嚴防第六級爆發 (中時 ) #華航 #機組員 #通知 #疫情擴大 #居檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南幸福野餐趣報名秒殺 因應疫情現場不用餐 09:402021/05/05 寶島 北北桃醫院長照機構 停止探病 04:102021/05/05 財經要聞 成功國宅傳有確診機師曾入住 居民批不公布造成恐慌 11:342021/05/05 生活 日本疫情未降溫 擬延長實施緊急事態宣言 10:472021/05/05 國際 案1149台商拿假報告返台 桃檢要辦了 10:072021/05/05 社會 英國株讓檢測偽陰性提高 陳秀熙：多次採檢避免社區感染 12:142021/05/05 生活 新北防疫比秋冬專案更嚴格 侯：防疫優先、專業評估、漸進管理 11:142021/05/05 生活 當沖降稅延長 引發論戰－財長：看下半年台股再決定 04:102021/05/05 財經要聞 台產防疫保單 已理賠379件 04:102021/05/05 財經要聞 確診機師自主管理跑去射飛鏢 醫示警：這一點不改全淪陷 10:222021/05/05 生活 各地皆有機場為何「桃園接連成重災戶」 網一面倒曝關鍵原因 13:082021/05/05 生活 生活熱門新聞 竹市女童曾住諾富特 一家四口居家隔離中 班級通知單曝光 - 生活 成功國宅傳有確診機師曾入住 居民批不公布造成恐慌 - 生活 鋒面挾密集閃電 時雨量達62毫米 最大降雨熱區出爐 - 生活 住過諾富特 宜蘭縣8人採檢結果出爐 - 生活 諾富特確診外包水電工 22人採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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