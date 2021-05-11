防疫警戒跳2級 衛長：帛琉泡泡不取消 15:452021/05/11 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （帛琉景色優美，有許多水上活動可玩。圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣境內防疫警戒等級自即日起至6月8日共4週，疫情警戒自第0級提升至第2級「出現感染源不明之本土病例」。對於帛琉旅遊泡泡，衛福部長陳時中11日表示，帛琉旅遊泡泡對台灣沒有任何負面影響，不會取消。陳時中補充，台灣防疫升級，將端看帛琉方面的反應，可能調整出境檢疫等措施。 對於國內航空機組員（華航以外）是否提升檢疫措施，陳時中表示，有在討論是否要求機組員入境前三天須PCR採檢陰性、入境也須採檢，另也思考對於機組員做好特殊「防疫通道」，做到「入境零接觸」的等級。 桃園祭新規 諾富特只做防疫旅館 陳時中：華航機師全數召回檢疫 (工商 ) #華航 #機組員 #防疫 #入境 #帛琉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今6本土確診 新北獅子會前會長、宜蘭遊藝場5人染疫 11:572021/05/11 生活 駐印度代表處再添２例 代表健康受關注 04:102021/05/11 焦點要聞 華航清零2.0衝擊貨運 台積電、聯電：出口不受影響 11:092021/05/11 財經 華航清零計畫2.0 盼將社區感染風險降到最低！召回機師檢疫14天 貨運剩2成 04:102021/05/11 焦點要聞 蘇揆：清零2.0計畫對華航衝擊一、二成 14:252021/05/11 生活 華航機組員居檢髮夾彎改14天 柯文哲嘆「現在危機了」 10:082021/05/11 政治 清零2.0衝擊貨運 華航估影響1成運能 11:062021/05/11 生活 華航檢疫政策挨批慢半拍 陳時中：不覺得 14:582021/05/11 生活 下午加開防疫會議 鄭文燦：諾富特全館專責檢疫不接一般客 12:462021/05/11 生活 華航1成貨運運能受影響 股價跌逾5％ 10:402021/05/11 財經 《熱門族群》台灣有新狀況 防疫概念股挺身而出 13:592021/05/11 財經 生活熱門新聞 確診獅子會前會長「到處聚餐」 接觸逾百人！新莊、蘆洲足跡曝光 - 生活 病毒害迫降！為什麼都是華航機師 長榮卻沒事 - 生活 今社區感染增6例 新北獅子會前會長、宜蘭遊藝場5人染疫 - 生活 幕後》指揮中心難溝通 華航機師「心累到心死」 - 生活 颱風恐生成 影響台灣機率曝 彭啟明揭最新梅雨發展 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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