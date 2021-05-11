台灣境內防疫警戒等級自即日起至6月8日共4週，疫情警戒自第0級提升至第2級「出現感染源不明之本土病例」。對於帛琉旅遊泡泡，衛福部長陳時中11日表示，帛琉旅遊泡泡對台灣沒有任何負面影響，不會取消。陳時中補充，台灣防疫升級，將端看帛琉方面的反應，可能調整出境檢疫等措施。

對於國內航空機組員（華航以外）是否提升檢疫措施，陳時中表示，有在討論是否要求機組員入境前三天須PCR採檢陰性、入境也須採檢，另也思考對於機組員做好特殊「防疫通道」，做到「入境零接觸」的等級。

(工商 )