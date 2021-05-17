因應中央流行疫情指揮中心宣布，自5月15日起雙北市升級疫情警戒至第三級，移民署立即規劃「曾經出入萬華或周邊地區外籍人士安心採檢防疫專案」，搭配雙北快篩檢疫站，鼓勵有疑似症狀之外籍人士出面就醫篩檢。本（17）日上午移民署署長鐘景琨拜會警政署署長陳家欽，兩署聯合呼籲，為使有染疫症狀之逾期外來人口出面採檢及就醫，現階段兩署將共同至外籍人士易聚集熱區進行關懷宣導，透過多元管道，鼓勵疑似染疫症狀的逾期外來人口出面就醫。

移民署表示，「外籍人士安心採檢防疫專案」係針對4月21日以後曾經出入萬華或周邊地區的外籍人士，不論是合法或失聯移工、或是一般逾期停（居）留者，若有疑似染疫症狀，都可以趕快到臺北市「聯合醫院中興院區」、「和平院區」、「西園醫院」、「剝皮寮」、「青草廣場」及新北市「板橋院區」等快篩站篩檢，衛政單位將採取「不收費、不通報、不查處」方式，免收採檢費用，相關就醫資料亦不會通報警政及移民等治安機關，這段期間也不會因為接受篩檢、治療而被治安機關查處。

移民署近日已會同警察機關前往萬華地區地毯式拜訪40家藥局，請藥局鼓勵並轉介有疑似染疫症狀的逾期外來人口務必接受篩檢或治療。此外，警政機關亦已掌握部分名單，兩署將合力採取關懷作為，鼓勵相關對象出面接受篩檢；同時也呼籲業者及民眾協助宣導，鼓勵身邊認識的逾期外來人口，主動出面就醫篩檢，全面防堵任何破口。

(中時新聞網)