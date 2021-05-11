前獅子會會長在可傳染時間到處聚餐。(指揮中心提供)

今天指揮中心一口氣宣布新增的6名本土案例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這次可揪出6名本土感染源不明的個案，要感謝兩名醫院的急診科醫師，透過醫師的警覺心發現有相關疑似症狀，透過相關TOCC也有詢問，新北個案有蘆洲居住史，羅東則是有在遊藝場工作，因此才警覺採檢揪出。而據了解，一名醫師為羅東聖母醫院，另一名醫師則是新光醫院一名許姓急診室總醫師，院方表示，他平常就是個警覺性高的人，但因為個性低調，不願受訪。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這次可揪出6名本土感染源不明的個案，要感謝兩名醫院的急診科醫師，透過相關疑似症狀，詢問TOCC，才警覺採檢揪出。（圖／指揮中心提供）

新光醫院副院長洪子仁表示，這次可以找到案1203，主要是因為醫院自從諾富特飯店4月29日傳出有確診者後，醫院就全院動起來，調動全院所有的單人房、負壓隔離病房都投入用來隔離採檢，在急診室只要發現發燒、有上呼吸道症狀、腹瀉等症狀的病患，一律採檢，才抓到這名確診者。

洪子仁坦言，在發生華航諾富特群聚之前，醫院每天通報採檢數只有1到2名左右，但擴大採檢後，每天增加到20至30人，檢驗量成長30倍，才得以揪出。

新光醫院急診科主任張志華則表示，由於這名患者當天到急診時，有發燒症狀，透過許中醫師從其是來自蘆洲，並詳加問TOCC時，因為認為可疑，因此在戶外的發燒篩檢站對其採檢，才得以揪出，確診後已經到新北市的醫院個離治療，目前不在新光醫院。

張志華表示，這次也要特別感謝年輕許醫師，雖然年輕，但很有經驗，且平常警覺心就很高，但因為個性低調，不願出面受訪。

(中時 )