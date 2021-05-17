新北確診案件不斷攀升，新北聯合醫院板橋院區今（17日）設立社區篩檢站。（葉書宏攝）

新北確診案件不斷攀升，新北聯合醫院板橋院區今（17日）設立社區篩檢站。（葉書宏攝）

新北確診案件不斷攀升，新北聯合醫院板橋院區今（17日）設立社區篩檢站，對象以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者優先，本預計下午1時發放號碼牌，但有民眾上午7時即到場排隊，限量200個號碼牌上午12點全數發放完，下午仍有零星民眾到場撲空，院方告知，若有篩檢需求可到全市17家採檢醫院。

衛生局表示，「社區篩檢站」設置第1天下午2時開始，原公告下午1時起發放200個號碼牌，不過有民眾從上午7時許就陸續到場排隊，至上午11點時排隊人數已經達160人，由於天氣炎熱，加以有不少年長者，為避免群聚感染風險，故提前於上午11時30分提前發放號碼牌。

明（18日）起社區篩檢站從8時開始發放號碼牌 ，採限量1次發放完畢，9時起陸續採檢，呼籲民眾耐心配合，社區篩檢站優先採檢以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者為優先。

下午仍有零星民眾到場撲空，陳姓民眾說，感覺疫情越來越嚴重，特地下午請假前往快篩，「有點訝異！來快篩的民眾這麼多。」

(中時 )