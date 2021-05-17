全國第一例員警確診出現在新北市蘆洲分局成州派出所。該所一位年約40歲男警在14日晚間出現乾咳，吸不到空氣症狀，經採檢後16日晚間確診，目前派出所內29名同仁已全數遭匡列居家隔離並進行採檢。新北市警局呼籲，近日內前往曾派出所洽公的民眾，應盡速撥打1922向專人聯繫採檢。

據了解，該轄區內一名里長，日前也因蘆洲獅子會群聚感染而染疫。警方表示，成州所在第一時就針對派出全面清消毒3次，警方以民眾治安及安全為最優先考量，因此派出所全體同仁立即刻自主隔離避免接觸其他人員，並於17日下午1時許全部緊急採檢。

蘆洲分局也立刻啟動應變機制，調度各單位警力支援進駐該所，擔服轄區內相關勤務，並安排同仁全面疫苗注射。

新北市警局長黃宗仁證實，確實有這件事，警察為了保護人民治安，工作性質屬於高風險類型，這段期間很遺憾的有警察同仁染疫，目前警察局遵照相關防疫規定進行，詳細狀況由中央疫情指揮中心以及新北市衛生局說明。

(中時新聞網)