桃園市長鄭文燦昨天宣佈，活動中心、關懷據點、長照機構社區防疫等級管制都延到五月底。對於新北市是否跟進？今（11）日新北市長侯友宜表示，新北市的疫情隨時在掌握，做滾動式檢討，最近的疫情有不斷擴大的趨勢，他已要求各單位全面備戰，每天耳提面命，把最基本的防疫落實，時間點延長與否，要看這幾天疫情的變化，是令人措手不及或減緩，我們就會做好調整，我們會全力以赴，把疫情當成目前市政工作最重要的一環，隨時好準備壓制，將防疫做到位。

另對台北市柯文哲表示諾富特若發生在台北市「他早完了」，侯友宜表示，面對疫情產生的結果，每個人都要有虛心的態度，檢討問題所在，趕快把問題解決，然後共同聯手防疫，要用謙卑的態度，努力認真做好防疫，沒有一個人永遠會做對事，只要別人善意的提醒，都要去仔細聆聽，虛心接受，有，我們趕快改過來，沒有，我們只要講清楚就好了。

侯友宜說，防疫只有上下一心，柯市長有時候他很多的話都是善意的，大家可以聽一聽，如果是有這樣的問題我們就改過來，如果沒有這樣的問題我們講清楚就好，防疫大家一起來，所以有時地方的聲音，中央也許聽了不盡然方法一致，但沒有關係，也可以聽聽看有沒有道理，有道理就做，如果覺得沒有道理，說清楚就好。

侯友宜表示，從防疫第一個時間到現在，他也常常給中央做建議，中央到底採不採納，希望中央如果是好的就採納，如果覺得不適宜的不採納，他也都接受，大家全力地把防疫做好。

(中時 )