新北市蘆洲分局五股分駐所1名男性員警，今確定感染新冠肺炎；新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，已初步做完疫調，該個案感染源與獅子會群聚案有關，新北市獲報後已立即擴大匡列，目前共24匡列採檢24人，包括接觸的分局同仁、接觸的洽公民眾等，並安排居家隔離。

此外侯友宜說，新北市警察局第一時間除了回報確診個案狀況外，也適時安排派出所的執勤人力替代，請大家放心，派出所依然正常上班，守護民眾安全。

侯友宜表示，新北市去年起加強員警執勤的防護措施，今年因應疫情再次升溫，也再次提醒員警在聯合稽查過程中，一定要先保護好自己，才能有進一步的動作，若獲報時掌握到執勤民眾是居家隔離、居家檢疫的疑似確診個案，務必通知衛生與消防單位，做好全面準備再出發。

侯友宜說，同時也提高員警執勤的相關配備，適逢疫情高風險時刻，一定要提高警覺，也加強配備等級。

(中時 )