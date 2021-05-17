新北市侯友宜說明記者會

本土病例暴增，新北市蘆洲警分局的派出所也有員警確診，目前已隔離相關接觸人員，新北市長侯友宜今下午14時40分許，召開防疫記者會說明最新狀況。

侯友宜指出，這一段時間要求市府團隊嚴格查察，沒有讓大家有疏忽傳染病的狀況，只要不戴口罩，沒有規勸就是要罰，營業場所不做規定要罰，昨(16日)經發局長帶隊查察，有店家不配合立刻開罰，現在是嚴格執行期，拜託店家、民眾遵守所有指引，「我們慢慢走到快接近第四級防疫，不是只有三級防疫，要開始強化防疫，視同慢慢走到準四級，做好充分防疫準備，我們必須要採取高度管制、低度活動的生活方式，請市民心理有所準備，只要疫情沒好，我的強度管制會越來越高，拜託市民心裡要有這樣體認，今天很抱歉疫情不斷上升，大家一起面對，疫情不可能一天就過，大家一起努力配合，讓我們回到原有安心生活」。

侯友宜表示，連續三天新北市疫情不斷高度上升，變成高風險熱區，到今天的148確診案例，傳染速度之快，昨天宣布跟北市一樣，也就是國三、高三學生大家不要到學校，是因為課業已經結束，原本跟幕僚討論好，今天就要宣布公私立高中職以下學生全部停課，但有礙於昨天是周末，所有同學孩子相關書本都放在學校，所以為了讓孩子到校取得緩衝時間和老師做準備，於是今天一早召開幕僚會議，決定新北市明天起公私立中小學以下都停止上課。

關於蘆洲警確診一事，侯友宜說，做初步疫調，跟獅子會那邊的來源有關係，獅子會那邊也是萬華茶藝館，等於是一系列問題，源頭很清楚，有匡列24人，員警一有狀況後，不只調查同仁也立即匡列接觸者，派出所工作依然正常、維護社會治安，請民眾安心。

指揮中心今公布新增333例本土確診，台北市158例最多(以萬華區89例為多)，其次為新北市148例(以板橋區41例為多)，桃園市10例，基隆市6例，彰化縣5例，宜蘭縣及台中市各2例，新竹縣及苗栗縣各1例。

另外，新北市府傳出有員工確診，侯友宜稍早證實確有此事，但該名員工是府外單位，目前已隔離相關接觸人員，沒有擴大趨勢。至於是哪個局處員工確診，侯友宜只強調並非市府大樓員工，是府外單位。

至於疫情升溫，新北聯合醫院板橋院區社區篩檢站也於今下午2時啟動，居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者優先；新北市長侯友宜上午在主持疫情記者會就表示，目前板橋確診人數比較多，快篩站整備已經就緒，此外新莊區的衛福部立醫院也正在協調中。

(中時新聞網)