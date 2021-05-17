亞東醫院爆院內感染 侯友宜：明確知道感染源市民不用擔心 10:502021/05/17 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內疫情升溫，新北市亞東醫院今（17日）傳出「院內感染」，已有7人確診。（摘自亞東醫院臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市亞東醫院今傳出「院內感染」已有7人確診，新北市長侯友宜今上午加開應變會議表示，新北市第一時間開啟應變會議，立即對染疫者有效隔離，院內也做好分艙分流收治，快速展開擴大匡列、全面採檢，目前採檢結果都是陰性，院內也做好全面消毒，「目前明確掌握感染源，市民朋友不用擔心。」 亞東醫院爆院內群聚7染疫 急診患者去過萬華茶藝館 門診降載 醫護強制採檢 單日本土新增206例 各縣市擬設快篩站 (中時 ) #亞東醫院 #院內感染 #侯友宜 #新冠肺炎 #感染源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫教科書！社區阿姨群聚照曝光 2萬人讚：台灣有救了 07:592021/05/17 生活 彰化喜宴3人確診引恐慌 上百人夜衝醫院快篩等太久開罵 08:002021/05/17 生活 公廁衛生紙暗藏病菌傳播死角 醫提醒防疫重點 08:132021/05/17 健康 升級定義模糊 配套細項全無 4級怎麼封 侯籲中央地方協商 04:102021/05/17 焦點要聞 大陸又見本土病例 源頭可能是遼寧營口 04:102021/05/17 產業財經 台南市府支援10萬片口罩 藥師憂可能又被秒殺 04:102021/05/17 地方新聞 授權發布活動史 新北要中央講清楚權責 地方公布足跡 跨縣市亂了套 04:102021/05/17 焦點要聞 負壓病房 全國剩297床 04:102021/05/17 焦點要聞 工研院正壓式檢疫亭 助萬華檢疫 04:102021/05/17 地方新聞 雙北聯醫分傳住院病患染疫 04:102021/05/17 焦點要聞 雙北增設快篩站 發號碼牌避群聚 04:102021/05/17 焦點要聞 生活熱門新聞 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 疫情暴衝 柯文哲：今天確診人數比昨天多 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 亞東醫院爆院內群聚7染疫 急診患者去過萬華茶藝館 - 生活 不斷更新》雙北封校園 各縣巿停課資訊看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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