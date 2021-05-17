新北市亞東醫院今傳出「院內感染」已有7人確診，新北市長侯友宜今上午加開應變會議表示，新北市第一時間開啟應變會議，立即對染疫者有效隔離，院內也做好分艙分流收治，快速展開擴大匡列、全面採檢，目前採檢結果都是陰性，院內也做好全面消毒，「目前明確掌握感染源，市民朋友不用擔心。」

(中時 )