西武獅隊吳念庭目前以13分打點位居全隊最高，本周6場客場賽事先北征大阪京瓷巨蛋，對戰目前聯盟倒數第二的歐力士猛牛，接著星期五再對上樂天金鷲，很有機會跟宋家豪上演台灣內戰，而田中將大上週六中斷日職28連勝，根據輪職有望在週六登板拚搶百勝紀錄，「神之子」 VS「台灣囝仔」的戲碼同樣令人期待，ELEVEN體育家族將提供轉播。

吳念庭現在以13打點位居球隊打點王，並且位於太平洋聯盟第五，升上一軍近三週的好表現加上賽後英雄訪問的暖男表現圈粉許多台灣觀眾，日前接受ELEVEN體育家族專訪時，他也展現真性情的跟台灣觀眾喊話：「希望大家可以多認識我吳念庭，不是爸爸吳復連」想以好成績讓球迷記得他，今天本季首度對上歐力士猛牛，對手先發為年輕左投田嶋大樹，吳念庭本季對上左投的成績為６打數２安打１全壘打３分打點，當時棒打軟銀老將和田毅讓球迷嗨翻，今天是否還能締造新紀錄，敬請鎖定！

本週中職的部分，ELEVEN體育一台(有線電視73台)也會帶來統一獅台南主場對樂天桃猿三連戰，「傑尼獅-我的理想情人」主題日要帥翻台南府城，幫球迷顧一下目睛，另外，台南球場目前以1594支全壘打成為全台球場第一，其中721支是地主球隊統一獅所貢獻，首發陽春彈則為三商虎傳奇洋將鷹俠在1990年6月2日對味全龍投手張見發所敲出，本週末有望達成1600轟的紀錄，會由誰締造，請觀眾拭目以待！

西武獅本週六場賽事敬請ELEVEN體育二台帶來的現場直播，有線電視(74台)跟中華電信MOD(214台)都有播出，線上也可以訂閱ELEVEＮ體育家族官方APP收看；本週日本職棒都一天兩場，請鎖定ELEVEN體育家族。

(中時 )