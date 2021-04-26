台鹽新任董事長還未上任，就傳出內部大調整，經濟部26日發新聞稿澄清，絕無所謂架空新董事長情事。既然派任吳容輝董事長，就是要借重他的經驗與治理能力，帶領台鹽公司發展，相關揣測皆非事實。

經濟部指出，至於所謂修改分層負責的權責劃分表一事，是經濟部次長曾文生代理台鹽董事長期間，發覺連員工依公司規範退休、最基層員工任用、參展、員工聯誼等，普通行政工作公文，都需要經過董事長核決。曾次長認為無此必要，應依照權責負責，簡化決策流程，因此指示該公司經理部門檢討該公司原有的「權責劃分表」，並於上周將修正建議送該公司各部門表示意見。

經濟部說，本案目前僅係研議階段，且日後即使定案，該權責劃分表是否修正或如何修正，均必須提報董事會討論，尤其要尊重新任吳容輝董事長的考量與規劃，不可能有架空董事長的情事。

行政院已核定由嘉義縣副縣長吳榮輝接任台鹽公司董事長，並預定於4/30該公司董事會完成推選程序，未來該公司權責劃分表是否修正、或如何修正，也將充分尊重新任吳董事長，由其考量公司發展，做最好的決定。

(工商 )