全球塞港缺櫃問題未解，海空承攬巨頭台驊控股董事長顏益財表示，目前歐美國家因疫情確診人數上升及強勁消費需求和回補庫存，出現40年來前所未見全航線搶艙現象，到了第2季，船舶及貨櫃供給更加匱乏，迫使航商漲價及取消航班因應，加上目前終端品牌零售商庫存仍處於低水位，海運業務業績持續增長還看不到盡頭。

空運方面，由於半導體、5G、電動車等運輸需求持續熱絡，加上全球國際旅遊限制未解除前，空運艙位仍相當吃緊，在海運缺船及缺艙狀況更為嚴峻下，海轉空貨物增加，航空公司亦陸續調整歐美長程線運價，航空貨運淡季不淡，運價仍然維持在高檔。

由於疫情及蘇伊士運河堵船事件所帶來的供應鏈斷鏈影響，顏益財表示，企業對供應鏈的思維由即時庫存，轉為安全庫存，再加上美國政府祭出的經濟刺激方案將帶來強勁的消費需求，以及疫苗施打率提高加速全球經濟復甦，整體來看，物流需求仍然強勁，在海、空、鐵路運輸艙位供給仍然吃緊的現況下，前景展望樂觀，惟近期部份國家疫情快速升溫，未來仍需觀察對於全球經濟的影響。

以地區別來看，由於歐美國家因疫情封城造成庫存短缺，進而高度仰賴亞洲地區工廠製造，強勁的產品出口需求，帶動亞洲出口歐美長程航線及亞洲區間供應鏈物流活動增長。

以台驊為例，中國大陸地區本季營收較去年成長148％；台灣地區成長78％；東亞區成長145％。其中，東南亞地區，由於中美貿易戰續燒，使供應鏈移轉至東南亞策略持續，加上人口紅利及稅賦優勢，將成為業績最具成長爆發力的區域，以台驊控股最早投資且網絡佈局最完整的越南為例，本季營收年增419％，季增98％。

(中時 )