中華民國人壽保險商業同業公會(簡稱壽險公會)規劃以區塊鏈技術讓醫療理賠申請不忙亂，委由中華電(2412)建構的「保險理賠醫起通」服務，此項計畫獲臺北市政府支持與積極協助，將於5月3日上線服務，目前有臺北市立聯合醫院、國泰綜合醫院、新光吳火獅紀念醫院、臺北市立萬芳醫院，以及14家保險業者參與合作，另有7家保險業者陸續加入。

壽險公會的「保全/理賠聯盟鏈」是委由中華電運用區塊鏈，結合數位信封加解密、惡意檔案檢測等技術建構之高安全性、高穩定性之整合服務平台，透過此平台，延伸「保險理賠醫起通」服務，將保險公司與醫療院所進一步串接，民眾可在加密保護的安全環境下，傳遞醫療隱私資料，並達到以網路取代馬路，節省民眾奔波申請理賠之時間與交通成本的目的。「保險理賠醫起通」的推出，是落實中華電以創新技術驅動產業加速發展理念的成果。

中華電指出，未來民眾使用「保險理賠醫起通」服務，只需在合作醫院櫃檯填寫診斷證明、費用證明等資料申請同意書，以行動服務、網站網頁或APP向其投保之保險公司，提出理賠申請，就能藉由壽險公會「保全/理賠聯盟鏈」服務通知其它已投保之保險公司，「一次搞定所有理賠申請」，加速保險理賠的處理作業速度。

中華電大力推動5G、AIoT、區塊鏈、大數據等創新應用，壽險公會的「保險理賠醫起通」服務是應用區塊鏈智慧科技提供便民服務的重要成果，中華電未來仍將持續以各項新興技術為核心，發展各產業創新的應用場景，除了藉由科技協助產業數位轉型外，也讓民眾享受科技發展帶來的便利成果。

(時報資訊)