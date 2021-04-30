行政院主計總處今(30)日公布第一季GDP（國內生產毛額）概估統計，隨著出口需求強勁，加上民間投資超乎預期，第一季經濟成長率較2月預測數(6.20％)增加1.96個百分點，大幅上修至8.16%，創2010年第四季以來新高紀錄，預估今年全年經濟成長率有望超過5%。

主計總處表示，第1季經濟成長率(yoy)為8.16％，較110年2月預測數(6.20％)增加1.96個百分點，主因國內產能擴增及積極投資態勢延續，商品出口及投資優於預期所致；經季節調整後，較上季成長3.09％(saqr)，折算年率為12.93％(saar)。

外銷方面，受惠於全球景氣復甦及新興科技應用需求延續，傳產貨品買氣增溫，加以國內產能擴增，第1季按美元計價商品出口較上年同季增24.58％(以新臺幣計價增17.49％)，其中占比最高的電子零組件增28.37％，資通與視聽產品亦增29.67％，塑橡膠製品、機械、化學品及基本金屬製品等增幅均逾2成。進口方面，受出口引申需求增加，以及國際原物料價格走高影響，第1季按美元計價商品進口增21.07％(以新臺幣計價增14.16％)，其中資本設備及消費品增25.49％及20.31％，農工原料亦增20.02％。

受遠端商機、宅經濟持續發酵，5G、高效能運算等需求續增，資通信及電子產品訂單暢旺，三角貿易表現強勁，惟國內外實施邊境防疫措施，來臺及出國人次仍近凍結，併計經所有權調整之商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸出、入分別成長19.57％及14.63％，輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻4.53個百分點。

內需方面，第1季民間消費受疫情衝擊，國人在國外之消費續呈疲軟，國人在國內消費則持續成長。在國內及國外之消費，第1季民間消費成長2.08％(109Q4：-1.07％)，終止連續4季負成長，對經濟成長貢獻1.02個百分點。

政府消費成長4.32％，對經濟成長貢獻0.58個百分點。

投資形成方面，第1季新臺幣計價資本設備進口增18.33％，製造業投資財生產量增12.09％，挹注機械設備投資，加上廠商擴廠、5G網路布建與綠能設施加速建置，以及營業用車與飛機增購等推升投資，併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價因素後，概估資本形成(包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動)實質成長8.29％，對經濟成長貢獻2.03個百分點。

(中時新聞網)