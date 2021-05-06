台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）6日董事會決議，通過2021年第一季財務報告，單季合併營收17.67億元，較去年同期減少22.04％，稅後淨利為1.58億元、年增661.41％，歸屬母公司業主淨利為1.46億元、年增752.63％，每股稅後盈餘為0.34元，創5年以來同期新高。

榮剛表示，民生工業與鋼鐵產業景氣持續回溫，帶動公司工模具鋼、功能型不鏽鋼與低合金鋼出貨需求與市場價格連連攀升，加上內部管理發揮綜效，使得第一季營收雖然尚未回到新冠肺炎疫情之前的水準，但獲利較去年同期與上一季大幅成長，觀察目前的接單出貨趨勢，預估今年第二季也會有相當亮眼的表現。

榮剛指出，近來中國因碳中和議題的關係發出煉鋼限產令，加上從五月一日起取消包括合金鋼等鋼品出口退稅補助，此舉對生產合金鋼相關產品的榮剛來說相較有利。此外，歐美關稅壁壘逐漸鬆動以及美國拜登政府即將推行的2兆美元基礎建設計畫，上述因素可望幫助榮剛提升產品價格及擴大產量，進而在工模具鋼與不鏽鋼市場進一步提高市占率與獲利，因此公司對今年營運狀況樂觀以待。

(工商 )