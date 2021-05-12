喬山(1736)首季EPS0.22元，創2015年以來同期最佳記錄，今日股價跳空開高後，直衝漲停板81.2元。喬山指出，每年的前兩季為健身器材季節性淡季，今年首季不但營收成長三成並且獲利增加，營運表現回到成長軌道，全年營收及獲利增長可期。

喬山首季營收年增31%，在產品組合優化、越南新廠出貨占比拉高下，毛利率提升1.8個百分點，帶動營業利益轉正，歸屬母公司稅後淨利0.68億元，每股盈餘0.22元，相較於去年同期每股虧損0.83元大躍進，為2015年來最佳第一季獲利表現。

目前健身器材市場需求旺盛，而喬山於全球擁有五個製造廠，可依市場需求做彈性調配。其中越南廠第二期工程已於四月初動土興建，預計可再增加越南廠一倍產能，並在第四季旺季來臨前開始量產出貨，為集團產能增添新動能。

受惠惠全球健康意識的提升帶動健身人口持續攀升，喬山新產品及新通路早已布局完善，第一季集團營收年增31%，其中家用營收年增110%，而受疫情干擾的商用市場也於三月份年增開始轉正，昨(10)日公告的四月份營收商用年增更高達87%，商用市場復甦力道強勁，預計第二季商用營收將超越疫情前同期營收水準。

(時報資訊)