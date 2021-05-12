恩德科技橫跨工具機及木工機等領域，第一季木工機訂單成長，出售台中工業區廠房而將產線及設備搬遷至梧棲廠，費用率降至23％，加上反映原物料上漲，年初調漲報價5％，第一季轉虧為盈，EPS回升至0.05元。第二季起營收逐季成長，全年合併營收預估年成長一成。

此外，恩德台中工業區廠房2,583.25平方公尺，建物面積3,861.46平方公尺，以總價2.92億元賣給生產車銑加工機的工具機廠晶禧科技，處分利益1.92億餘元，對EPS貢獻0.96餘元，預計第三季認列處分利益，全年可望獲利。

恩德第一季合併營收7.6億元，營業毛利1.8億元，本業獲利355.1萬元，稅前淨利931.7億元，本期淨利834.8萬元、淨利歸屬母公司近1千萬元，EPS回升至0.05元，擺脫去年第一季每股虧損0.08元的低潮。4月合併營收回升至2.87億元，年成長5.3％；前四月合併營收10.47億元，年減幅縮減至5.81％。

恩德董事長廖文嘉、總經理黃逸嫺指出，第一季台灣木工機景氣很旺，美國工具機景氣也好轉，台中廠搬遷至梧棲廠方便管理及節省費用，部分關鍵零組件也從原本自製改為外包，費用率從原本33％降至23％，是第一季轉虧為盈的主因。

恩德指出，台灣市場持續熱絡，美國市場好轉，歐洲及大陸市場持平，恩德及關係企業總格目前在手訂單13億元，訂單能見度看到第四季，第二季營收及獲利可望優於第一季。

(工商 )