機構件廠聯德控股-KY（4912）公布第一季財報，由於第一季營運淡季不淡，營收出色之下，聯德-KY首季EPS繳出3.01元成績單，一季的獲利就賺贏去年上半年，獲利年增295％，為史上第四佳之獲利成績單。

聯德-KY董事會同時通過第一季股利政策，預計配發1元現金股利。

聯德第一季歸屬母公司業主淨利達1.58億元，年增幅度達295％，為史上第四佳之獲利成績單。

聯德-KY今日股價受大盤系統風險衝擊，盤中一度亮燈跌停，最低一度挫跌至165.5元，惟終場打開跌停板，收在172.5元，跌幅達5.99％。

聯德-KY在擴建運動器材旗艦生產中心、並替電動車龍頭擴建墨西哥廠的需求之下，公司日前調高資本支出至1.5億美元以上，約新台幣42億元，較原訂的5億元增逾7.4倍，公司已著手規劃募資，可能以CB、銀行融資為主要募資管道。

(工商 )