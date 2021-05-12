凌巨第一季每股淨損0.37元 11:152021/05/12 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凌巨科技（8105）公佈2021年第一季合併財報數據，營收淨額為21.95億元，較上季增加7.8％；營業毛利為1.05億元，毛利率為4.8％，營業淨損為9,387萬元，稅後淨損為1.63億元，每股虧損為0.37元，每股淨值為15.61元。 受到大盤重挫拖累，凌巨早盤大跌近7％，盤中均價約12.65元。 麗清第一季轉盈 獲利創近三年同期新高 《生醫股》首季EPS登6年同期新高 喬山奔漲停 (工商 ) #凌巨 #第一季 #每股淨損 #凌巨科技 #公佈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恩德第一季轉虧為盈EPS回升至0.05元 11:172021/05/12 財經 10千金遭腰斬 外資喊話送暖 04:102021/05/12 產業特刊 AES-KY首季獲利創新高 EPS達9.29元 09:102021/05/12 財經 《半導體》南茂成長動能旺 法人看好獲利創高 11:262021/05/12 財經 《盤中解析》疫情拉警報 台股嚇跌600點、萬六不保 11:092021/05/12 財經 《電機股》力達-KY首季轉虧為盈 每股稅後盈餘0.44元 08:022021/05/12 財經 《熱門族群》製鞋業首季豐收 豐泰暫居冠、鈺齊次之 08:022021/05/12 財經 《電子零件》康控-KY首季每股虧1.18元 車用佈局等收割 08:532021/05/12 財經 《生醫股》晟德首季淨利、每股盈餘雙創次高 08:032021/05/12 財經 線上遊戲平台受惠宅娛樂 Roblox首季營收疫外增140％ 04:102021/05/12 全球財經 美麗商機！雙美1Q稅後EPS 1.16元 擬派息4元 11:172021/05/12 財經 財經熱門新聞 台股恐慌殺1400點 是否護盤？國安基金回應了 - 財經 印度疫情失控 全球籠罩物資短缺危機 - 全球財經 - 工商時報 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 - 財經 台積電股價失守半年線 最低掉至518元 市值單日蒸發上兆 - 財經 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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