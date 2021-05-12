凌巨科技（8105）公佈2021年第一季合併財報數據，營收淨額為21.95億元，較上季增加7.8％；營業毛利為1.05億元，毛利率為4.8％，營業淨損為9,387萬元，稅後淨損為1.63億元，每股虧損為0.37元，每股淨值為15.61元。

受到大盤重挫拖累，凌巨早盤大跌近7％，盤中均價約12.65元。

麗清第一季轉盈 獲利創近三年同期新高
《生醫股》首季EPS登6年同期新高 喬山奔漲停

(工商 )

#凌巨 #第一季 #每股淨損 #凌巨科技 #公佈