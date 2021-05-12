在大客戶擴大資本支出，信紘科(6667)設備以及拆移機工程服務接單熱絡，今年第1季營收為3.78億元，年增1成，營業毛利0.67億元，年增150.81％，稅後歸屬於母公司淨利0.14億元，每股盈餘0.36元。

第1季產品別結構來看，高科技產業製程廠務供應系統整合、綠色製程解決方案的營收比重分別為82％、16％，其中，在高科技產業製程廠務供應系統整合中，「拆移機服務工程」自去年起擴增氣體拆移機工程新業務服務後，化學、氣體拆移機工程服務的需求齊步明顯較去年同期成長，帶動信紘科在接單案件結構優化。首季整體毛利率自去年同期的7.72％增加至17.60％。

目前竹科晶圓廠、南科先進製程廠的建置及擴充等進入設備裝機階段，4月營收1.08億元，年增2.57％。因目前主要客戶對於旗下設備與工程服務需求強勁，營收可望伴隨半導體發展趨勢而成長；而公司為台灣少數從廠務設備系統、工程服務跨足前段製程設備及後段廢液回收系統的半導體設備廠商，由於當今先進製程持續進步，使得晶圓線距縮小，提高製程清洗效率則成為晶圓廠重要的目標，信紘科旗下製程機能水設備，能協助客戶優化EUV相關清洗製程，不僅能提高製程清洗效率，亦能減少習用化學品的使用量，讓客戶在先進製程上發揮節能環保的功能，進而轉型綠色製程。

(時報資訊)