台苯（1310）因今年首季SM從去年第四季高檔行情區緩波動，第一季稅後純益2.39億元，比去年第四季旺季下滑46％，但較去年同期淨損3.11億元「轉虧為盈」，明顯提振，EPS0.45元。此外，台苯董事會通過高層人事異動，總經理陳柏元轉任副董事長，由副總仲崇國升任成為新總座，預定6月1日生效。

台苯SM（苯乙烯）年產37萬噸，去年營收81.13億元，營業利益2.15億元，淨利2.88億元，EPS0.55元，配發現金股息0.5元。

今年第一季SM因2月下旬美國冰風暴影響，供給短缺，報價一度大漲至每噸1,355美元；惟隨著供給舒緩，3月下旬拉回整理至每噸1,050美元，波段跌幅逾2成。

不過，近期SM又因苯原料飆漲113美元，最新現貨報價跟漲86美元，每噸1,315美元。另SM國內結算價也因亞洲現貨4月平均價在每噸1,230美元之上，月漲近4.5％，4月SM內銷價調漲2.2％，每噸1,213.7美元，為連續第四個月走高，台苯營運增添支撐。

分析師認為，大陸SM新裝置投產及5月中下旬檢修裝置重啟，預期供應增加，加上終端需求對高價抗拒情緒增加，導致SM近期漲幅落後苯原料，壓抑利差放大，在成本端強力支撐，預期短線SM將偏強震盪。

(工商 )