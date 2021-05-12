紅心辣椒（4946）公布第一季營運表現，本期淨利1,791萬元，每股盈餘（EPS）1.32元，較上季轉虧為盈。辣椒表示，旗下線上遊戲《全民打棒球REMASTERED》與《大航海時代Online》仍保持定期改版，但因無重大內容推出，使致營收表現平淡。本季度辣椒（4946）處分轉投資公司股票，認列處分利益為3,641萬元。

展望第二季，辣椒表示，日前宣布《全民打棒球REMASTERED》將於5～6月舉辦首次線上電競賽，並祭出進入前八強隊伍可獲得黑卡超越強化，前三名隊伍更可獲得全民電競賽球服、球棒等一系列專屬裝備，有望藉此運營方式活絡遊戲進而帶動營收。

另與日本大廠合作的冒險端遊鉅作《Project B》預計於第三季推出，宏觀的故事劇情與超水準美術視覺，有信心啟動成長引擎增添動能。

而轉投資手遊開發公司碩辣椒（6736）與日本IP創作商Sparkleling聯合開發美少女手遊《UNTITLED MAGICAL GIRL 》（暫名），目前在IP養成階段，遊戲預計於2022年完成開發。而《真．三國無雙 斬》中國版，配合發行商所進行的在地化調整已完成，待版號核發即可上市，有望於下半年挹注辣椒轉投資收益。

(工商 )