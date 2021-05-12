LED元件及封裝廠立碁(8111)轉型效應顯現，受惠應用於電競及電動車等成長領域需求帶動，第一季稅後淨利5108萬元，年增約3倍，每股稅後盈餘(EPS)為0.47元，年增同樣達3倍。

立碁轉型效應持續顯現，第一季營收2.76億元，季增7%，年增47%，毛利率、營益率分別達35.52%、15.68%，與上季、去年同期均呈現雙率雙升；單季歸屬母公司淨利5108萬元，季增89%，年增約3倍，EPS為0.47元。

立碁今年持續深耕電競和電動自行車兩大市場，訂單能見度已看到下半年，預期今年這兩大業務都會較去年持續雙位數成長，第二、三季公司營運將逐季成長。

立碁日前參加櫃買市場業績發表會，董事長童義興表示，公司轉型應用於電競及電動車等成長領域；立碁第一季營收年增47%，全年以成長三成為目標。

立碁兩岸均有設廠，目前70%的產能來自於台灣，主要產品為LED元件及模組。公司也往下游的封裝整合發展。並在運用於電動車的二輪及四輸也有進展。立碁公司看好五大成長動能，包括系統封裝元件SIP，強攻電競產業；在電動車領域，以儀表產品及燈具為主。非可見光紅外線，則可運用5G產業、智慧物聯網、安控產業和智慧影像辨識系統等；在非可見光紫外線，應用於水產業。

(時報資訊)