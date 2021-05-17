第一化成-KY（IKKA-KY，2250）初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣作業17日完成開標，最低得標價格為98元，最高得標價格為153.7元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為105.08元，高於最低競價拍賣承銷價格的1.59倍。IKKA-KY接下來要進行公開申購，公開申購承銷價為76元，公開申購張數為1,150張（含過額配售），公開申購期間為19日至21日，並於25日公開抽籤。

IKKA-KY辦理上市前公開承銷現金增資發行新股5,000張，其中3,399張採競價拍賣已完成，投標踴躍，合格標件共1,344筆，合格投標量17,206張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

IKKA-KY由康和證券主辦上市輔導，為康和證券成功輔導第八家KY企業通過上市審查案件。IKKA-KY成立於2016年，發源地在日本，是一家日本企業，生產據點有日本、香港、東莞、越南、馬來西亞，主要從事汽車零組件、住宅相關設備零組件之生產。

過去三年，IKKA-KY合併營收都在30億元以上，EPS分別是4.19、5.93及5.2元，2021年第一季稅後EPS達2.37元。IKKA-KY將於19至21日辦理股票公開申購，公開申購量為1,150張，每股承銷價為76元，預計於5月31日正式掛牌上市。

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