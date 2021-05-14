衛福部長陳時中14日說，為優化疫情調查效率及發掘可能風險個案，疾管署與行政院資安處、台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)合作開發「臺灣社交距離App」，利用手持裝置的藍牙訊號強度，偵測使用者間接觸的距離與時間，以科技輔助記錄其過去14天內的接觸史。本款App近期於Android及iOS系統上架後，至今已超過80萬人次下載，並在App排行榜上獲得好評。至今已有80萬人次下載。

指揮中心說明，「臺灣社交距離App」以保護隱私且尊重使用者意願為最高原則，對於個人隱私的保障優於《歐盟的一般資料保護規範》(GDPR)。APP無須註冊，也不會上傳任何個人資料；功能主要是利用藍牙技術，記錄接觸對象去識別化資料，不包括地點定位資訊，相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端14天，不會上傳到任何雲端服務。當使用者接獲通知為確診者時，經衛生單位徵得確診者同意後可上傳資料，App將主動通知過去 14 天曾接觸過的對象(例如曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上者)並出現警示畫面，提醒用戶注意最近的身體狀況。當用戶收到提醒後，請主動與防疫人員聯繫，減少疫情擴散機會，保護公眾健康。

指揮中心指出，「臺灣社交距離App」可在保障個人隱私條件的前提下，在發現COVID-19確診者的第一時間，及時通知曾與確診者有過接觸的使用者，可有效輔助疫情調查效率及發掘可能風險個案，阻斷疾病傳播，利人利己。

指揮中心鼓勵全民下載使用「臺灣社交距離App」，確保社區民眾安全，並將於衛生福利部疾病管制署官方臉書專頁「疾病管制署─1922防疫達人」辦理抽獎活動。另下載使用者若為確診病例且願意上傳去識別化接觸資料，將給予協助疫調獎勵金每人5,000元。相關抽獎活動辦法可至「疾病管制署-1922防疫達人」臉書專頁瀏覽(https://www.facebook.com/TWCDC/)。

指揮中心表示，本款App使用說明、宣導影片、懶人包及常見問答集已放置於衛生福利部疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎/臺灣社交距離App及採檢地圖項下，提供民眾參考運用。

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