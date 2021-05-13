精密齒輪大廠鈞興-KY因美國DIY房屋修繕市場需求熱絡，帶動電動工具及園林工具對齒輪需求，第一季合併營收及獲利雙雙創單季新高，EPS從去年同期1.07元倍數增長至2.68元，改寫單季新高。

鈞興第一季合併營收達7.27億元、稅後淨利1.28億元、EPS攀升至2.68元，分別比去年同期大幅成長95.35％、150.76％、150.47％，不僅刷新單季歷史新高，第一季EPS不只超越去年同期1.07元，還賺贏過去年上半年EPS為2.46元。

鈞興表示，鈞興因美國DIY居家裝修市場需求依舊火熱，推升電動工具及園林工具客戶拉貨動能十分強勁，帶動第一季全鋼傘齒、精密五金件、齒輪箱等產品營收表現皆較去年倍增，占第一季營收比重分別是24.69％、28.48％、23.71％。

鈞興指出，鈞興上半年訂單滿載，訂單能見度看到第三季，加上越南廠預計下半年開始加入生產行列，有機會接獲轉單，可推升營運規模。在新產品方面，除中國大陸工業機器人客戶訂單持續增長之外，鈞興新開發的諧波減速器延伸至中置電機產品，布局電動助力自行車市場商機，原型機預計今年第二季亮相，下半年進行相關測試及業務推廣工作，可望成為鈞興未來營運成長動能。

(工商 )