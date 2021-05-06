IT服務廠商緯創軟體（4953）6日董事會通過2021年第一季財務報告，稅後淨利1.08億元，EPS達1.64元，營收及EPS創歷年同期新高，另緯軟也公告自結4月營收4.84億元，再創單月歷史新高。

緯軟表示，2021年第一季營收表現成績亮眼，單季營收為13.69億元，年增20％，季增3％，創下歷年同期新高，並寫下單季營收歷史次高記錄。

以獲利來看，第一季單季毛利率23.6％，受第一季工作天數減少影響，毛利率季減0.9％。然而第一季獲利表現強勁，營業利益及本期淨利為1.17億元及1.08億元，分別季增15％及12％，且相較去年同期亦有雙位數的成長。第一季單季營業利益率8.6％，淨利率7.9％，與前季相較增加0.9％及0.7％，每股盈餘1.64元，皆創歷年同期新高紀錄。

緯軟4月營收則為4.84億元，月增1.55％，年增11.84％，4月營收續揚，再次刷新歷史紀錄。今年前4個月累計營收則為18.53億元，年增17.87％。

緯軟表示，營運的貢獻主要來自金融科技及數位轉型帶動的成長，就整體市況來看，則樂觀預期市場對資訊服務需求的熱度將持續暢旺。

此外，緯軟在近期成功切入中國大陸大型互聯網市場，並成為數家知名互聯網電商的合作夥伴，在現有客戶的穩定需求及指標新客戶的快速成長加持下，對第二季營運表現正向看待。法人預期，緯軟營收將逐步以堆疊式成長的趨勢向上邁進，且毛利率可望回升。

(工商 )