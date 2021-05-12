仁寶首季獲利EPS 創10年來同期新高 20:232021/05/12 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於筆電、Chromebook需求不墜，仁寶第一季不僅毛利率高達3.6％，營益率也以1.2％創下4年來同期新高，稅後獲利為26.2億元，比去年同期大增333％，EPS達0.6元，不僅是往年仁寶的旺季獲利水準，稅後獲利與EPS更雙雙創下10年來同期新高。雖然缺料真的很嚴重，仁寶仍維持第二季筆電出貨量將季增雙位數的預期。 麗清第一季轉盈 獲利創近三年同期新高 特力首季財報營收、獲利雙創同期新高 (工商 ) #仁寶 #EPS #同期新高 #稅後獲利 #首季獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》配發率9成 雙美大方派息4元 12:172021/05/12 財經 《觀光股》豆府Q1獲利續登次高 每股賺2.64元 17:232021/05/12 財經 甩疫情陰霾 統一首季獲利創同期新高 21:532021/05/12 財經 和泰車Q1每股大賺9.16元 改寫上市車商單季獲利新高 19:552021/05/12 財經 售廠挹注 鼎元Q2業外獲利增1.2元 16:252021/05/12 財經 《半導體》南茂成長動能旺 法人看好獲利創高 11:262021/05/12 財經 華立飆風 Q1獲利創同期新高 11:152021/05/12 財經 《電腦設備》凌華Q1獲利落底 Q2動能回升 17:062021/05/12 財經 《熱門族群》製鞋業首季豐收 豐泰暫居冠、鈺齊次之 08:022021/05/12 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵Q1獲利年增2倍 EPS 1.38元 15:242021/05/12 財經 《類股》鋼筋旺 威致、海光Q1賺一波 13:082021/05/12 財經 財經熱門新聞 美股泡沫破滅近了？關鍵數據有異狀 達里歐稱拜登是禍首 - 財經 台股崩跌1400點 這檔股爆散戶追買 成交量飆百萬張 - 財經 無須護盤？台股遭狙殺崩千點 8大官股驚見「賣積求榮」 - 財經 散戶斷頭爆人踩人 台股殺完了？專家爆2大訊號 - 財經 失業救濟給太多 美國9共和黨州決砍每周300美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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