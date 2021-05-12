受惠於筆電、Chromebook需求不墜，仁寶第一季不僅毛利率高達3.6％，營益率也以1.2％創下4年來同期新高，稅後獲利為26.2億元，比去年同期大增333％，EPS達0.6元，不僅是往年仁寶的旺季獲利水準，稅後獲利與EPS更雙雙創下10年來同期新高。雖然缺料真的很嚴重，仁寶仍維持第二季筆電出貨量將季增雙位數的預期。

(工商 )