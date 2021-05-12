和泰汽車（2207）好威，受惠於國內車市持續成長，加上不受缺車用晶片、缺車問題困擾，新車銷量大增，周邊轉投資事業貢獻起飛下，和泰車首季稅後淨利飆增四成，首度突破50億元大關，EPS達9.16元，稅後淨利、EPS雙雙締造上市車商單季新高紀錄。
和泰車12日召開董事會，通過第一季財報。單季合併營收668.26億元、年增17.02％，稅後淨利50.03億元、年增44.30％，EPS達9.16元，營收獲利均居上市車商之冠，獲利並創歷史單季新高。
(工商 )
和泰汽車（2207）好威，受惠於國內車市持續成長，加上不受缺車用晶片、缺車問題困擾，新車銷量大增，周邊轉投資事業貢獻起飛下，和泰車首季稅後淨利飆增四成，首度突破50億元大關，EPS達9.16元，稅後淨利、EPS雙雙締造上市車商單季新高紀錄。
和泰車12日召開董事會，通過第一季財報。單季合併營收668.26億元、年增17.02％，稅後淨利50.03億元、年增44.30％，EPS達9.16元，營收獲利均居上市車商之冠，獲利並創歷史單季新高。
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