全球最大車用零組件供應商博世(Bosch)執行長表示，汽車關鍵半導體供應量吃緊的問題，可能會延續到2022年。

執行長Volkmar Denner在接受法蘭克福廣訊報訪問時指出，車用晶片不可能在短期內解決，「我們將面臨艱困的幾個月，情勢到2022年可能仍將維持吃緊」，Denner成為最新對車用晶片提出警告的業界重量級人士。

福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)在本月曾指出，由於車用晶片持續短缺，該集團正處於危機模式；短缺的影響將加劇，並影響集團第二季的利潤。

(時報資訊)