聚碩(6112)5月合併營收為8.48億元，年減33.15％（合併Corex重編前年減29.02％）；累計前5月合併營收為47.08億元，年減21.31％（合併Corex重編前年減16.3％），5月營收較去年同期減少原因是伺服器產品受上游缺料、晶片短缺，及COVID-19疫情影響，導致交貨延遲。

聚碩看好疫情趨動下帶來雲端運算的成長動能，客戶將積極強化公有雲和私有雲的部署，除已和全球領先的人工智慧解決方案與雲平台公司IBM完成續約，深化夥伴關係外，因應遠距辦公所浮現的資安危機，聚碩將於6月17日及6月24日舉辦線上資安論壇，就近期所面臨的資安風險為企業用戶提供第一手的觀察與趨勢分享。

聚碩未來持續精實代理布局與投資管理，為客戶儲備未來數位化、自動化、智慧化最需要的數位轉型軟硬體整合工具，推廣網路、系統、資安、應用軟體、資料庫、雲端等六大領域產品。

(時報資訊)