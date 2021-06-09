疫情期間，5G、物聯網、居家辦公/學習需求強勁，帶動消費性電子的需求商機，受惠半導體產能供不應求，晶呈科技(4768)5月營收5,560萬元，月增5.8％、年增21.77％雙成長，累計前5月營收2億4,603萬元，年增率27.93％。

晶呈5月營收月增率5.8％，雖台灣本土疫情五月急速升溫，但公司在完善的防疫措施下，生產運作正常；隨著半導體往先進製程演進，特殊氣體的需求提升下，公司除打入台灣各大重要半導體大廠外，亦外銷至美、日、韓、中等半導體生產國，成功將公司從貿易代理轉型為專業之半導體先進材料製造商，並大幅提升自製商品占比從2018年54％攀升至2020年75％，受惠疫情帶動遠距商機需求強勁，半導體產能供不應求下，推升5月營收年增率21.77％。

因應半導體蓬勃發展，晶圓廠擴廠增量，為提高矽晶圓的使用壽命，晶呈提供之晶圓重生服務讓準報廢矽晶圓再度使用，藉此達到效益極大化，相較於傳統晶圓再生以液態除膜方案，晶呈自研成功的晶圓重生技術，去膜成本低、重生能力與拯救率高，不僅是矽晶圓表面除膜最佳的環保節能解決方案，挾技術領先優勢，製程優化，回收率提升下，以期成為公司新的營運成長引擎。

此外，晶呈開發特的殊金屬複合材料銅磁晶片，具備順磁性、高散熱、低熱膨脹係數、超薄之特性，透過上下游設備與製程整合，開發出相關Min & Micro LED應用產品，非常適用於在 LED chip 微型化的發展，可應用在照明、燈號、車用、透明與不透明顯示屏，藉由銅磁晶片承載發光層之晶粒，做磁性巨量微整列與磁性巨量轉移，將加速Mini & Micro LED的普及化。

展望後市，晶呈將提升特殊氣體市佔率，並開拓日本與美國市場；透過氣態分解溶蝕技術開發新應用，增加晶圓重生銷售量；持續優化銅磁晶片相關產品製程與設備，拓展銅磁晶片及關聯產品應用於Mini & Micro LED顯示器市場；並持續提升貿易代理商品市占率，公司憑藉三大核心競爭優勢，以期在新產品挹注與產線建置後效益顯現，帶動營運穩健發展。

(時報資訊)