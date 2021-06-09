旭東(4537)5月營收1.75億元，年增26.94％，前5月營收為9.59億元，年增12.87％，主要營運動能來自自行車設備。展望2021年，自行車終端需求強勁，通路庫存偏低，預期買氣將延續至2022年，帶動自行車設備需求持續樂觀。

台灣自行車雙雄今年第1季皆繳出優於法人預期的佳績，同創歷史同期新高。目前自行車市場需求遠高於供給，且通路庫存偏低，甚至已確認2022年訂單，預期自行車熱潮可望延續至2022年。

由於近年自行車主要生產基地面臨工資上漲或缺工等問題，相關廠商皆積極提升設備自動化程度，旭東在自行車產業深耕已久，往往在客戶需求初期即配合研發，替其研製客製化專用設備，由於此趨勢不可逆，預期設備自動化提升將帶動旭東持續成長。

整體而言，雖然疫情因素使旭東去年業績受影響，然疫情過後遞延設備出貨及生活型態轉變帶動需求，使近期設備市場火熱，旭東之自行車、面板設備能見度高；且半導體設備亦如公司規劃持續精進，並獲得更多客戶採用，旭東將有機會逐步擺脫去年疫情所帶來的陰霾，推升今年營運漸回正軌。

(時報資訊)