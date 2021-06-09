八吋晶圓代工廠世界(5347)2021年5月合併營收約為34.09億元，僅次於3月的新高35.84億元，比4月的31.71億元增加7.53%，年增23.06%。公司對第二季展望樂觀，預期單季營收挑戰百億元，將再創新高。

世界先進5月晶圓出貨量增加，營收回到34億元水準，為歷史單月次高。今年前5月營收157.6億元，年增19.4%，為歷史同期新高。

世界先進對於第二季營運持續樂觀，單季營收挑戰百億元以上，季增率上看一成；目前訂單能見度高，董事長方略於日前法說會表示，到2021年年底，公司均能維持較高的產能利用率。

世界先進董事長方略於上季法說會表示，由於客戶對晶圓代工需求持續成長，在新台幣28元對1美元假設下，預計第二季營收在98~102億元，此數字相當於季增率約6.8~11.1%，且再創新高；毛利率估在39~41%；營益率估在27.5~29.5%之間，也比第一季毛利率38.1%，營益率26.7%持續成長。

世界先進董事長方略表示，今年供不應求已是確定，業界表示緊缺會延續到2022年，他也接受這樣的看法。

世界先進表示，第二季新加坡廠產能增加挹注，單季產能季增約5%，且平均銷售金額季增約5%。

世界先進對本季展望持續樂觀，本季營運可望再創新高，公司訂單能見度至今年底，到2021年底均能維持較高的產能利用率。

世界先進第一季營收91.8億元，季增5.3%、年增17%，創歷史新高紀錄。受惠產能利用率提升及有利銷售價格，單季毛利率38.1%，較去年第四季拉升0.7個百分點，較去年同期拉升7.1個百分點，稅後淨利22.13億元，季增21.5%，年增50%，創歷史新高，每股純益1.34元。公司預估第二季營收將約98億至102億元，若以中間值100億元計，將季增約9%，再創歷史新高。第二季毛利率將約39%至41%，若以中間值40%計，也將較第一季拉升近2個百分點。

(時報資訊)