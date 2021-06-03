測試大廠京元電子(2449)苗栗竹南廠發生群聚感染，公司表示廠區產線均正常運作，將加緊人力調配因應，以降低造成衝擊。投顧法人認為，目前對晶片端出貨沒有重大影響，後續留意疫情是否擴大造成停工，國際客戶是否會分散風險而轉單。

京元電股價4月底觸及52元的近20年高點後拉回，半個月急跌近26％後止跌緩步回升。惟受群聚感染事件衝擊，2日開低走低、收跌1.26％，今（3）日開低後挫跌4.63％至41.2元，早盤維持逾2％跌幅，表現明顯弱於大盤。三大法人本周迄今賣超2487張。

京元電苗栗竹南廠外籍移工宿舍發生群聚感染，公司表示，5月30日接獲仲介公司通知後即連夜清查可能接觸人員，合計匡列逾240名員工，目前每天在內部防疫系統上申報健康狀況，並規畫在3～4天內進行全體員工快篩，盼將可能風險再控制。

京元電表示，目前苗栗銅鑼、竹南等廠區產線均正常運作、將加緊人力調配因應，以降低疫情造成衝擊，盼使第二季營收及獲利不受影響。投顧法人則認為，就目前匡列規模來看，初估將影響京元電6月營收3％，後續影響是否擴大仍端看檢測結果。

投顧法人指出，京元電目前在台灣共有3個廠區，且原本就有分流上班，目前疫情對晶片端出貨沒有重大影響。後續須注意疫情是否會擴大而造成停工，國際客戶是否基於分散風險而將訂單移轉至其他國家，若疫情可控則影響不大。

(時報資訊)