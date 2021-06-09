長榮(2603)公布5月營收及獲利，雙雙再創單月新高，表現優於預期。由於上海出口貨櫃SCFI綜合指數6/4報價持續創高，預估美洲線合約價格調漲漲幅驚人，將反映在6月營收，法人估計將進一步推升長榮6月營收及獲利，第2季每股盈餘挑戰8到9元。

長榮5月營收344.42億元，年增145.52％，稅後盈餘為171.66億元，年增達1,312.84％，每股盈餘2.91元，累計今年前5月營收1521.44億元，年增112.25％。

由於貨載需求3月中下旬起回升，截至6/4最新報價，上海出口貨櫃SCFI綜合指數為3613.07點，4月以來SCFI指數累計上漲40.5％，而最新公告FBX(Freight Rate Index)報價單日上漲4.8％，其中，美東線/美西線/歐洲線運價單日分別上漲18.1％、8.0％及1.4％，運價漲勢未停。

歐美塞港挑戰未解，除了歐洲線仍在消化因蘇伊士運河所造成的連帶效應，而美洲線轉為全面堵塞、且港口作業及物流人員短缺，全球主要港口船舶準班率僅維持2至3成水準；此外，近期廣東鹽田港區亦因人員染疫而造成港口作業大幅削減，拉長航商自大陸出口作業時間，預期櫃位供給延續偏緊狀況，將有助運價持續上揚。

今天本土法人出具的分析認為，長榮第2季月月創高下，單季每股獲利上看8到9元，目標價落在135~150元之間。

(時報資訊)