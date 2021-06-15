櫃買15日審議振宇五金上櫃案 09:392021/06/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，6月15日將審議振宇五金公司（2947）上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，振宇五金公司主要從事專業五金商品之零售及批發業務，董事長為曾善，推薦證券商是元大證券、富邦證券及第一金證券，申請時資本額1億7,268萬元。 振宇五金公司2020年營收為15億8,283萬元，稅後盈餘為1億71萬元，每股盈餘為6.09元。2021年第一季營收為4億1,502萬元，稅後盈餘為3,162萬元，每股盈餘為1.83元。 《熱門族群》台積電除息前鋪紅毯 概念股灑花 《汽車股》東陽前5月每股稅前盈餘0.62元 #振宇五金 #上櫃案 #櫃買中心 #稅後盈餘 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》4檔社會責任債 發行餘額39億元 08:532021/06/15 財經 長者疫苗明開打 台南基層里幹事、里長忙翻天 14:382021/06/14 生活 賈永婕火速捐贈HFNC 網讚效率比政府高 04:102021/06/15 焦點要聞 疫苗分配掀爭議 陳思宇酸曝台灣有3世界紀錄 08:482021/06/14 政治 年紀最小 7月大女嬰驚傳染疫 04:102021/06/15 地方新聞 1分鐘讀財經》長榮造船量幹掉對手 全球排名驚人 08:172021/06/15 財經 雲林增1確診 台南連3天＋0 04:102021/06/15 地方新聞 群益證看好IC設計、快篩試劑等四題材類股 09:112021/06/15 財經 楊秉儒》被迫孤獨死去的437位同胞 09:052021/06/15 政治 藍委邀當高端三期試驗者 綠委批作秀 04:102021/06/14 焦點要聞 50萬名額開搶！勞工紓困貸款上路 十大QA不可不知 07:002021/06/15 生活 財經熱門新聞 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 G7峰會中國議題吵翻天 德義與美英不同調 - 財經要聞 - 工商時報 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 打國產疫苗不能出國白打？高端7字回應一針見血 - 財經 勞工紓困貸款15日開辦 銀行線上備戰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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