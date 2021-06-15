櫃買中心表示，6月15日將審議振宇五金公司（2947）上櫃案。

根據櫃買中心資料顯示，振宇五金公司主要從事專業五金商品之零售及批發業務，董事長為曾善，推薦證券商是元大證券、富邦證券及第一金證券，申請時資本額1億7,268萬元。

振宇五金公司2020年營收為15億8,283萬元，稅後盈餘為1億71萬元，每股盈餘為6.09元。2021年第一季營收為4億1,502萬元，稅後盈餘為3,162萬元，每股盈餘為1.83元。