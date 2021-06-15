美股周一標普500指數、那指雙創新高，日韓股市今日上漲。台股挾著國內疫情回穩，多頭士氣如虹，開高66.18點、為17279.7點，在航海王揚帆衝鋒，長榮(2603)創掛牌天價、萬海(2615)及正德(2641)急拉漲停板，航運資金占比超過5成，電子股因資金排擠效應，資金占比落到4成以下，權值軍團之一的台積電(2330)觸及大盤17709當天高點609元，台股上漲擴大至130餘點，站上17300點大關，量能有放大的跡象。

分析師指出，今日早盤電子成交比重雖降至37%，但漲勢平均，個股紛紛揚升，聯發科多頭伺機挑戰千元關卡，台積電將在17日除權息、台灣央行周四將召開第二季理監事會，貨幣政策是否調整，都需要多加留意。

盤面上，航海王早盤吸金超過5成，貨櫃輪先動攻勢，萬海衝漲停191.5元，長榮及陽明漲幅在6~7%不等、散裝輪跟進上揚，慧洋-KY(2637)狂飆5%以上；電子權值股中，台積電開高，早盤曾衝至609元、股王矽力-KY(6415)漲幅在1.39%、聯發科(2454)漲幅在1%左右，伺機挑戰千元關卡；美國恐關EUA大門，高端生技(6547)今日跳空漲停後，賣壓不斷出現，股價壓至跌停板鎖住；面板漲價無力，群創(3481)、友達(2409)及彩晶(6116)全數壓低整理。

分析師指出，台股在端午節前最後交易日維持升勢，周線連四紅，9日KD值雖呈現死亡交叉，但開口收斂，觀察外資維持偏多操作，有利台股上攻。美國5月CPI創下自2008年8月以來最大增幅，市場恐仍將觀望本週FOMC會議是否討論縮減QE時程，台股基本面仍佳，加上又有投信作帳，若FED未討論QE縮減時程，台股在短線逢壓震盪後將可望繼續盤堅。