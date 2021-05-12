受惠大宗物資行情飆漲，庫存利差推升首季獲利昂揚，福懋油（1225）12日公布第一季合併財報，合併營收為30.96億元，年增22.78％；歸屬於母公司稅後淨利2億元，年增156.73％；單季每股賺0.91元，也大幅高於去年同期的0.36元。單季就賺逾去年上半年、甚至逼近去年前三季加總。

不過，法人也提醒，第二季開始面臨高價原物料的壓力，能否順利轉嫁成本將是一大挑戰。展望今年，福懋油斥資逾13億元興建的台中新廠已近收尾階段，預計第三季試車，屆時可望再挹注新的成長動能。

此外，福懋油2020年歸屬於母公司稅後淨利3.76億元、年增10.84％，每股稅後盈餘1.72元，也高於前一年的1.55元，稅後淨利跟EPS同創四年新高。董事會並決議，擬配發1.4元現金股利，創該公司股息新高紀錄。

(工商 )