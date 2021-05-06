博弈遊戲廠商鈊象（3293）6日董事會通過2021年第一季財報，第一季歸屬母公司淨利達11.78億元，第一季基本每股盈餘16.73元，再寫歷史新高表現，主要推升營收獲利表現的動能來自旗下六大網路遊戲以及商用機台。

鈊象第一季營收27.53億元，年增45.4％、季增38.1％。4月營收則達9.2億元，連續3個月站穩9億元大關。惟4月營收較前月減少7.2％，年增55.4％。鈊象指出，4月營收增加50％以上，主要是因為旗下網路遊戲及商用遊戲機營收均較去年同期成長所致。今年前四個月營收達36.8億元，年增47.8％。

以獲利來看，第一季稅後淨利11.78億元，較去年同期成長49％，也較上季增加三成。單季每股盈餘16.73元，優於上季12.9元、去年同期的11.24元，獲利再創歷史新高。

儘管業績續創歷史新高，鈊象股價卻並未反映，本（5）月4日受到台股大盤影響，鈊象股價自遭外資、自營商連賣3天，6日收盤跌幅2.69％，收723元，寫下去年底以來新低價。

(工商 )