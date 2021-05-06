TPK-KY宸鴻（3673）公告2021年第一季自結營運成果。本季自結合併營收為291.9億元，歸屬於母公司之稅後淨利約為3.5億元，稅後稀釋每股淨利為0.86元。

宸鴻第一季自結合併營收為291.9億元，與前季相比成長14.5％，較去年同期成長3.5％，主要係智慧型手機及平板電腦需求暢旺所致。小尺寸產品佔整體營收約27.0％，且營收較前季成長達110.3％；平板電腦產品佔總營收比重約29.8％，且較上季營收成長29.8％。然而，受季節性調整因素影響，筆記型電腦產品營收較前季減少16.0％。雖第一季營運規模持續成長，但由於產品組合調整，使毛利率由上季4.6％降為2.9％。營業利益約為6,800萬元，營業利益率為0.2％。

受惠於有效現金管理，宸鴻第一季淨利息費用僅約80萬元。此外，公司進行匯率避險與套利使本季外匯淨收益達1.6億元，且第一季處分部份Canoo投資，處分總金額約7.9億元，營業外收入約4,900萬元。第一季歸屬於母公司之稅後淨利達3.5億元，較去年同期成長7.8倍，每股稅後淨利為0.86元。

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