大陸銀保監會最新數據顯示，2021年第一季，商業銀行實現淨利潤人民幣（下同）6,143億元，年增率達2.4％。截至3月底止，不良貸款率1.8％，較上季下降0.04個百分點。
新浪財經報導，銀保監會11日晚間公布2021年第一季銀行業保險業主要監管指標數據，截至第一季末，商業銀行（不含外國銀行分行）核心一級資本適足率為10.63％，較上季下降0.09個百分點；一級資本適足率為11.91％，較上季下降0.12個百分點；資本適足率為14.51％，較上季下降0.19個百分點。
期內，中國銀行業金融機構本外幣資產329.6兆元，年增長9％。其中，大型商業銀行本外幣資產134.1兆元，佔比40.7％，資產總額年增8.1％；股份制商業銀行本外幣資產59.2兆元，佔比18％，資產總額年增9.1％。
保險業方面，第一季保險公司總資產24.3兆元，較年初增加9,600億元，較年初增長4.1％。
(工商 )
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