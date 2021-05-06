聯強(2347)4月業績持續成長，受惠各類產品營收同步大幅成長，帶動合併營收達318億元，年增38%，創歷年同期新高，也是首度在4月突破300億元大關。聯強預期這波銷售動能可望延續，第二季將有機會再改寫新高紀錄。

聯強同時公布今年的除息交易日為6月8日，每股配發現金股利3.3元。

聯強表示，4月市場熱度持續，需求暢旺程度更甚第一季，即使面臨供貨吃緊以及價格上漲的壓力，銷售動能仍然相當強勁。其中IC元件創同期歷史新高，年增達72%；資訊產品在澳紐、印尼創新高，以及大陸大幅成長帶動下，也創同期新高，成長18%；消電產品持續受惠於宅經濟效應，大幅成長68%；通訊產品因5G換機潮，也成長24%。

聯強累計前4個月的合併總營收為1186億元，年增29%；其中，資訊產品累計營收為623億元，年增10%，占總營收的比重為52%；通訊產品累計營收55億元，年增28%，占總營收的比重為5%；消費性電子產品累計營收為125億元，年增69%，占總營收的比重為11%；IC元件累計營收為383億元，年增62%，占總營收的比重為32%。

(時報資訊)