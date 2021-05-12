亞太股市下挫 港股午盤收跌103點 創1個半月新低 13:262021/05/12 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前晚美股續低收，已連跌三日的港股12日早盤一度升逾百點，但因台灣疫情觸發市場憂慮，亞太區主要股市全線下挫，港股午盤收跌103點，創1個半月新低。 恒指12日開高60點，一度彈升147點、來到28,161點早盤高點。中午收盤前隨亞太股市走低，最多一度下跌116點，報27,897點，再創3月25日以來新低。恒指中午收報27,910點，跌103點或0.4％，成交額909.97億港元。 國企指數午盤收報10,452點，升20點，漲幅0.2％。 台股兩日連跌900點 財長：動能還在 通膨隱憂引發美股下挫 台股早盤下跌近200點 (工商 ) #午盤 #新低 #亞太股市 #收跌 #早盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》開盤2黑1紅 5月台指期跌58點 09:102021/05/12 財經 511股災爆量8,118億 重挫652點 市值蒸發1.99兆 04:102021/05/12 財經要聞 史上最快的失速列車 9個交易日跌逾2,500點 12:192021/05/12 財經 台股單日狂殺逾1400點 網驚：去年3月股災重演 11:182021/05/12 財經 台積電股價失守半年線 最低掉至518元 市值單日蒸發上兆 12:222021/05/12 財經 殺聲隆隆 12檔祭庫藏股自救 04:102021/05/12 產業特刊 疫情告急 破百檔跌停 12:192021/05/12 財經 《匯市》台股觸半年線 台幣午收28.001 12:172021/05/12 財經 外資撤軍 台幣重貶1.36角 04:102021/05/12 產業特刊 《日股》日央行放手 日經暫收黑 11:432021/05/12 財經 1分鐘讀財經》百萬大軍注意！中鋼6月盤價快公布了 可望飆新高 08:202021/05/12 財經 財經熱門新聞 台股雪崩式殺盤 潰堤2大原因曝光 - 財經 疫情爆不停嚇壞台股大崩逃 收盤重挫680點 成交爆7727億新天量 - 財經 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 - 財經 台股巨量長黑 台幣重貶1.36角 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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