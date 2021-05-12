前晚美股續低收，已連跌三日的港股12日早盤一度升逾百點，但因台灣疫情觸發市場憂慮，亞太區主要股市全線下挫，港股午盤收跌103點，創1個半月新低。

恒指12日開高60點，一度彈升147點、來到28,161點早盤高點。中午收盤前隨亞太股市走低，最多一度下跌116點，報27,897點，再創3月25日以來新低。恒指中午收報27,910點，跌103點或0.4％，成交額909.97億港元。

國企指數午盤收報10,452點，升20點，漲幅0.2％。

(工商 )