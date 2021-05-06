超商二哥再締新猷！全家便利商店6日公布第一季合併財報，合併營收208.42億元，年增5.31％；歸屬於母公司稅後淨利3.18億元，年增12.17％；單季每股稅後盈餘（EPS）1.43元，也高於去年同期的1.27元。營收、獲利、EPS都創歷年同期新高紀錄。主要關鍵在於持續拓點、會員經營、電商經濟等帶動，加上轉投資獲利挹注。

首先，從店數來看，截至今年3月底，全台全家總店數達3,832家，相較去年底全台總店數3,770家，今年第一季「淨增加」62店，換算平均一個月淨增20～21家店，維持一定的展店速度，也持續推升整體營業規模。與此同時，既存店日均銷售也維持正成長。

其次，會員經營方面，全家會員數今年初正式突破1,300萬，會員消費占整體營收的比重也從去年疫情以來，穩定維持近50％之高，且為進一步提高會員APP開啟率及黏著度，期深化會員忠誠度。

再者，電商經濟方面，全家第一季EC包裹件數延續去年的成長態勢，旗下三大自有電商開店平台「好賣+」「好開店」「好店+」累計已吸引近30萬賣家使用，交易筆數也突破1,200萬。全家並預計，今年第三季將擴大冷凍店到店服務範疇，提供「好賣+」內的小賣家冷凍寄取件的服務，有機會再帶動增長。

此外，差異化鮮食也是一大主力，全家今年首季整體鮮食業績年增一成，其中，主要來自三大明星商品帶動，包括Let’s cafe咖啡、匠／極／滿三大系列的吐司／鬆餅／麵包，還有持續推出創新口味、成功畫出第二成長曲線的Fami霜淇淋，都是帶動穩定成長的引擎。

至於轉投資部分，全家表示，支援本業的福比麵包、全台物流，以及水平展開的餐飲事業都有成長，目前全家國際餐飲旗下三大品牌總店數51家（去年同期43家）。不過，值得注意的是，全家第一季在毛利率略降、營業費用增加下，營業利益年減15.45％，但因營業外收益從負轉正，以致稅前淨利成長18.52％。

展望第二季，全家表示，即將進入傳統營運高峰，夏季型商品如現煮飲料、霜淇淋、輕食等將陸續推出話題新品，還有對應蓬勃發展的電商網購市場，祭出冷凍店到店、到府大量收件服務，以及開設專營冷凍食品商城等，皆可望持續點燃業績動能。

(工商 )