國民黨立委李貴敏質詢影片

主計總處4月30日公布，今年第一季經濟成長率概估值為8.16%，創下近10年半最高成長幅度。國民黨立委李貴敏則警告「振興經濟不能光靠大內宣」，痛批執政黨不斷誇耀成長率8.16%，卻沒告訴民眾大陸成長率高達18.3%，同樣創下有史以來最高紀錄；今年3月台灣對大陸出口依賴從43.8%提高到 44.3%，電子業出口占比由50.4%上升到56.7%，可見在台灣亮眼經濟成長率背後，對大陸的貿易依存度與產業的失衡，才是背後的關鍵。

《中國時報》5月1日報導，主計總處4月30日發布首季GDP概估指出，受惠於今年第一季出口、投資遠遠優於預期，首季經濟成長率8.16％，呈強勁復甦，不但高於原預測6.20％，也創下近十年半最高成長幅度。假設未來三季預測不變，今年全年經濟成長預測將上修至5.10％，創下近11年最高。

對此，李貴敏4日在臉書發文表示，疫情肆虐全球，經濟有好成績，大家都很高興，但無論出口佳績、經濟佳績，近來一律被蘇內閣馬上搶去做大內宣哏圖邀功；執政團隊選擇性地揭露部分事實，對台灣產業與經濟真正問題卻視而不見，置若罔聞，讓數據喪失警示與參考的效果，怎麼不讓人憂心？

李貴敏指出，執政團隊不斷誇耀8.16%的第1季經濟成長率，但卻沒有告訴民眾，大陸今年第1季經濟成長率高達18.3%，以單季而言，也是有統計以來最高紀錄；同時今年三月台灣對大陸出口依賴持續提高，已從去年的43.8%，拉高達到44.3%。試問，台灣亮眼的數據之下，來自兩岸三地或大陸的貢獻度有多少？扣掉對大陸的出口，台灣的出口貿易還能表現得這麼強勁嗎？

不僅如此，李貴敏質疑，出口佳績的背後，會不會反映了產業的失衡？電子資通訊產業崛起，電子業出口占比由50.4%上升到56.7%，是否產業結構過度集中在電子資通訊業？又或許兩岸電子資通訊產業存在完整的上下游鏈關係，使得台灣在疫情當下仍能創造佳績，但在未來中美繼續博弈、科技冷戰重組供應鏈的衝擊下，台灣還會如此一帆風順嗎？

(中時新聞網)