印度疫情出現第二波高峰，自4月中旬以來染疫人數急速增加，至今疫情似乎還不見趨緩，然印度股市表現卻不如疫情嚴峻。法人表示，因印度仍擁有經濟復甦題材、政府利多政策支持以及成長等優勢，中長線依然看好印度股市展望。

根據Stockq統計，截至5月11日為止，印度SENSEX指數過去一個月僅小跌0.87%，今年來仍上漲2.35%，並沒有因為疫情而出現重挫的情況。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度SENSEX指數過去一個月表現相對抗跌，印度政府也於5月宣布全國施打疫苗的措施，預估年底前超過4成民眾將施打完畢，因此疫情升溫對印度股市衝擊越來越小。此外，就經濟數字來看，印度製造業、服務業PMI持續轉佳，產業及各項經濟數據亦表現樂觀，印度股市仍具吸引力。

群益印度中小基金經理人林光佑則認為，近期印度因疫情嚴峻，使得股市表現震盪，以當前情況來看，疫情要明顯降溫仍待時間，在疫情未自高峰下滑前，股市波動可能性大，不過整體來看，印度當地部分邦聯以實施防疫封鎖措施，疫情再大幅惡化的可能性也有所降低。

林光佑說，雖然新一波疫情升溫可能對當地經濟活動恢復帶來影響，但考量低基期因素，今年來看印度的經濟動能及企業獲利能力可望明顯回升，市場預估今、明兩年印度企業獲利增速均有望超過兩成，加上印度央行仍維持寬鬆貨幣政策立場，仍有助支撐印度股市表現，後市仍不看淡，短線逢回是建立中長期投資部位的契機。

柏瑞投信也表示，受惠於海內外訂單需求強勁，帶動印度4月Markit製造業PMI意外上揚，且高於市場預期。不過，印度企業正面臨來自新一輪疫情的挑戰，以及近期份商品價格出現飆升，該國廠商客戶的需求未來數個月是否會因此改變，是接下來需要關注的焦點。然而，短期市場持續波動難以避免，建議投資人可透過定期定額方式，參與後疫情時代的印度股市成長機會。

在投資策略上，柏瑞投信說，目前看好的內部機會，特別是受惠景氣復甦的消費概念股，以及在政府擴大投資下，料將有表現的基礎建設族群。外部機會則著重在印度具有國際競爭優勢的產業，例如製藥及資訊科技產業。

(工商 )