央視報導，新修訂的《中華人民共和國動物防疫法》5月1日起施行，明確指出攜帶狗出門，應當按照規定佩戴狗牌並採取繫狗繩等措施，防止狗傷人和疫病傳播。

報導指出，近日一些地方針對不文明養狗的舉報平台已經上線，比如在安徽合肥，通過「合肥警方」微信公眾號裡的「合肥養犬舉報平台」，市民可上傳照片、視頻等證據，並填寫發現違法行為的詳細地址，相關部門將處理投訴並舉報。

中國醫療保障領域首部行政法規《醫療保障基金使用監督管理條例》也於5月1日起實施，首次明確：若個人以騙保為目的，將醫保憑證交由他人冒名使用，或重複享受醫保待遇等，將暫停其醫療費用聯網結算3至12個月，並處騙取金額2倍以上5倍以下罰款。

此外，將於5月25日起施行的《網絡直播營銷管理辦法（試行）》明確，直播營銷人員和直播間運營者應當年滿十六週歲。對於直播帶貨過程中的連線、評論、彈幕等互動內容，《辦法》明確，不得以刪除、屏蔽相關不利評價等方式欺騙、誤導用戶。

(旺報 )