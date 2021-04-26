對於嚮往穩定生活的民眾來說，「鐵飯碗」可是求職路上的第一志願，其中選項百百種，除了最常見的高普考之外，還有許多鮮為人知的「隱藏版職缺」，像是中油消防類僱員（以下簡稱「油僱」），因具有調薪快、準時上下班等優點，且相較於消防員的危險性較低，被網友點名是「神缺」。

也因CP值極高，吸引不少民眾跨域報考，畢業於國立科大機械系的網友Qubee，把他從零基礎到考上油僱的心路歷程，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」。第1次國考就上榜的他，很精準地列出自己的準備過程與技巧。

Qubee列出準備時程表，從去年8月中買了全套消防函授課程，9、10月聽函授，11月深度了解考古題方向，12月進行考古題瘋狂訓練及基本功訓練。國文部分，他專注於國學常識及成語，並準備小本子將練過的抄下來反覆溫習，英文則以觀看函授課程為主。火災學初期先以函授入門，後期再搭配陳宏毅老師的火災學聖經，函授講義看一章、聖經看一章，並持續練習考古題。消防法規主要研讀函授講義，運用自身理解或諧音方式背誦。不過他提醒，如果不是特別會唸書的，建議不要準備太多種講義，反而會念不好。但是聖經很重要、聖經很重要、聖經很重要，所以一定要念，最後老話一句，考題多練習就對了。

進入第2階段，先進行體能測驗，通過後才接受口試，而體能測驗採合格制，如1項不合格則不參加後續測驗。第1關是複評測試，總共20題，時間20分鐘，題目不出脫歷年，考前僅練近3年考題作為準備。再來是引體向上3下，練習方式是拿啞鈴與伏地挺身，偶爾去公園拉單槓，維持固定的運動習慣。Qubee說，當天有位壯碩男生沒通過，他拉2下之後在單槓上面正、反手交換2、3次，最後第3下居然沒拉上去，只能說他練錯地方，所以第1關就被刷掉了。緊接著現場適應性模擬，爬上約3層樓高的鷹架，走到對面再爬下來，主要測試是否有懼高症。

第4關須在20秒內完成手提滅火器跑走70公尺，滅火器約14公斤，可考慮買支滅火器，到操場練練手感，注意轉彎減速不要跌倒。還有，辨識標示牌與辨色實作模擬，各須2分鐘內，辨識距離4公尺標示牌內的字樣與辨別顏色，Qubee指出，只要有修改的地方都要正楷簽名，修改未簽名直接就不合格。最後是280秒內完成跑走800公尺，等結束後會帶大家去休息，並換正式服裝，迎接口試。

口試先是1分鐘的自我介紹、5分鐘QA時間，詢問「遇過最大的挫折」、「這輩子最驕傲的事情」、「沒有消防背景做這份工作的優勢」、「為何報考中油」等約5、6問題，Qubee說到這關卡，主要是看頻率對不對，盡量展現大方與自信，結束後道謝表現禮貌即可。Qubee還分享很多祕密小細節，詳細內容都在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」可以找到喔。

最後，1111人力銀行發言人黃若薇也提醒求職者，「鐵飯碗」是不少民眾的求職首選，但對於跨域報考、從零開始的求職者來說，準備的過程相對艱辛許多，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由大家經驗分享，避開眾多雷點或無心之失，還可獲悉有利於應考現場的種種訊息，進而提高錄取機會。

(中時新聞網)